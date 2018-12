Lors du pèlerinage d'Ayomé (Diocèse d'Atakpamé) dimanche, Mgr Nicodème Barrigah-Benissan, l’ancien président de la CVJR (Commission vérité, justice et réconciliation), a livré son analyse sur la crise politique que traverse son pays.

‘Chez nous, l'orgueil a endurci les cœurs et a fermé toute négociation (…) chez nous la recherche des intérêts a rendu insensibles aux besoins de nos frères et sœurs (…) les intimidations et menaces réciproques se sont substituées aux mots de paix et d'amour’, a-t-il déclaré.

Le prélat a appelé au retour de la paix et de la cohésion sociale.

Le Togo connaît depuis 16 mois des tensions politiques exacerbées par la tenue prochaines d’élections législatives auxquelles certains partis d’opposition ont décidé de ne pas participer.