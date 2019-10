Le candidat naturel

Une partie des délégués d'UNIR France et Europe

Une convention d’UNIR France, élargie à toute l’Europe, s’est déroulée samedi à Paris.

Les militants ont appelé de leurs vœux une candidature de Faure Gnassingbé à la présidentielle de 2020. Ils arboraient d’ailleurs des Tshirt avec ce slogan.

Il ont évoqué la nature des contributions à apporter pour la prochaine campagne et pour assurer la victoire du candidat UNIR.

Ils se sont projetés sur la période post-élection et sur les politiques à conduire pour assurer le développement.

A l’issue des travaux, les délégués ont adopté une déclaration en deux points.

Ils se félicitent de la bonne gouvernance au Togo, de la préservation de la paix et de la stabilité, du renforcement de la démocratie avec les réformes institutionnelles et constitutionnelles, et de l'accélération du développement grâce au plan national de développement.

Les participants ‘invitent notre grand parti UNIR à solliciter notre président de la République (…) pour qu’il accepte d’être notre candidat à la magistrature suprême (…) en 2020, afin qu’il poursuive et intensifie l'œuvre qu’il a déjà commencée.

Pour Nicolas Babina, le président du Bureau d’UNIR-France, la mobilisation des militants en faveur d’une nouvelle candidature de Faure Gnassingbé est un choix de bon sens.