ASCK toujours leader

Deux matches en retard du championnat de D1 ont été disputés ce dimanche.

À Womé (Kpalimé), Maranatha et Asko se sont séparés sur un but partout. Même score à Dapaong entre Foadan et AA OTR.

L'association sportive des conducteurs de la Kozah (Asck) reste ledear.

Nouveau classement

1- Asck (23pts)

2- Gomido

3- Maranatha

4- Dyto (18pts)

5- Sara Fc (18pts)

6- As OTR (18pts)

7- Sémassi (17pts)

8- Gbikinti (15pts)

9- Anges (15pts)

10- Asko (14pts)

11- Foadan (13pts)

12- Koroki (12pts)

13- Gbohloésu (11pts)

14- As Togo Port (10pts)