Claude Le Roy : 'On ne va pas se trouver des excuses'

‘Je pense que le résultat est sévère pour nous, on n'a pas pu concrétiser certaines occasions. Mais, on ne va pas trouver d’excuses. On est éliminé'.

Réaction de Claude Leroy après la défaite du Togo devant le Bénin par 1 but contre 2 comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Égypte 2019.

En tout fair-play, le sélectionneur national des éperviers souhaite une bonne chance aux écureuils durant la coupe d’Afrique des nations.

‘On va supporter le Bénin pour la CAN en espérant qu'ils feront une bonne carrière et nous représenteront dignement', estime M. Leroy.