On a assisté à de nouvelles scènes de violences dimanche à l’occasion de rencontres sportives.

Lors du match Okiti-Ifodé, comptant pour la 15e journée du championnat de D2, des supporters en sont venus aux mains et ont échangé des coups. On déplore plusieurs blessés et des dégâts matériels.

La semaine dernière, ce sont des arbitres qui avaient été molesté.

Il est temps que la Fédération togolaise de football prenne les mesures qui s’imposent.