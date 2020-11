UFOA-B : le Bénin hérite des qualificatifs

Rendez-vous à Porto-Novo et Cotonou

Le tournoi qualificatif de l'UFOA-B (union des fédérations ouest africaines de football) n’aura pas lieu au Togo, mais au Bénin du 5 au 19 décembre prochains. L’information avait été annoncée en début de mois.

En raison de la crise sanitaire, les autorités togolaises ont souhaité être déchargées de l’organisation de l’évènement.

Le tirage au sort précédent reste valable. Seules les équipes du Togo et Bénin permutent de position, indique lundi la Fédération togolaise de football.

Le Togo affrontera le Burkina Faso le 5 décembre au stade Charles De Gaule (Porto-Novo).

La zone UFOA-B regrouper 7 pays, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Nigeria et Togo.

______

Premier round

Bénin vs Niger

Togo vs Burkina Faso (5 décembre)

Nigeria vs Côte d'Ivoire

Deuxième round

Bénin vs Togo (8 décembre)

Niger vs Burkina Faso

Ghana vs Nigeria

Troisième round

Burkina Faso vs Bénin

Niger vs Togo (11 décembre)

Côte d'Ivoire vs Ghana