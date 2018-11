A Dubaï, Cina Lawson promeut la société de l'information

La XXe Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (UIT) se déroule du 29 octobre au 16 novembre à Dubaï.

Présente sur place, Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique, a souligné les efforts consentis par le Togo en matière de développement et d'édification d'une société de l'information et de généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies et des technologies du numérique au service du citoyen.

Elle a exprimé le souhait de développer la coopération avec l’UIT dans la lutte contre la cybercriminalité.

La Conférence est l'organe suprême de l'UIT ; elle se tient tous les quatre ans.