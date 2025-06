FasterMessage facilite l’envoi de SMS professionnels à grande échelle

La plateforme de messagerie professionnelle FasterMessage poursuit son expansion en Afrique de l’Ouest avec une implantation au Togo.

Déjà présente dans plusieurs pays, cette solution numérique permet aux entreprises d’envoyer des SMS en masse de façon rapide, sécurisée et personnalisée sur l’ensemble des réseaux GSM du pays.

Elle permet aux utilisateurs de mener des campagnes d’information ciblées, d’alerter en temps réel leurs partenaires ou clients, et d’entretenir une relation continue avec leur public.

L’un des grands avantages de FasterMessage réside dans la personnalisation des envois. Il est possible de configurer le nom de l’expéditeur, d’adapter les messages à différents segments d’audience, et surtout, d’accéder à des statistiques en temps réel. Ces données permettent d’évaluer précisément l’efficacité des campagnes et d’ajuster les stratégies de communication.

Le système de recharge a été conçu pour répondre aux réalités togolaises : les utilisateurs peuvent alimenter leur compte à tout moment, via Mobile Money ou carte bancaire, assurant ainsi une totale autonomie dans la gestion de leurs campagnes.