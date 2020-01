Plus d’internet au Togo depuis plusieurs heures. La coupure générale est du à des problèmes techniques sur les câbles sous-marins au niveau du Portugal et de l'Espagne ; nos services internet mobile et fixe sont sérieusement affectés', a indiqué dans la soirée Togocom, le fournisseur national.

Toutes les équipes techniques s sont mobilisées pour un retour rapide à la normale, indique l’opérateur.

Dans la soirée, le débit commençait doucement à s'améliorer.