Accroître les réseaux à haut-débit

Le Togo va recevoir 11 millions de dollars supplémentaires de l’Association internationale de développement (IDA, Banque mondiale) pour renforcer la connectivité et développer son économie numérique.

‘La crise sanitaire a démontré la forte dépendance à l'égard du numérique et la nécessité pour le Togo de renforcer l'infrastructure numérique et rendre son économie et ses services plus résilients », a déclaré Hawa Cissé Wagué, la représentante de la Banque mondiale dans un communiqué publié par l’institution.

L’appui financier permettra d’achever la construction du centre d’hébergement et de co-location (Carrier Hotel) qui servira de hub régional pour l’achat et la revente de capacité de bande passante internationale sur le marché de gros du haut débit au Togo.

La BM veut aider le pays à accroître la portée géographique des réseaux à haut-débit et à réduire les coûts des services de communication.

La Banque mondiale a accordé au Togo en 2013 un prêt de 30 millions de dollars destiné à mener des études pour renforcer la connectivité à travers la réalisation du Programme régional ouest africain de développement des infrastructures de communications (Warcip).

L’objectif est de définir une stratégie globale permettant d'étudier les conditions opérationnelles du déploiement du haut et du très haut débit dans le pays.

L’ambition de la BM est aussi de favoriser l’interconnexion entre les pays d’Afrique de l’Ouest.

Dans le cadre de ce programme, le Togo va construire un Data Center et un Centre de colocation pour l’hébergement des serveurs privés ; formule idéale pour les entreprises IT de taille moyenne.

Cette architecture fournira une connexion de très haut débit et de très haute disponibilité à internet, une infrastructure (serveurs, alimentation, refroidissement), des services mutualisés à des opérateurs en colocation. La mutualisation permet une meilleure qualité de l’infrastructure et des services tout en réduisant considérablement les coûts pour les colocataires