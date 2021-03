Quinze mois après la privatisation, le directeur général du Groupe TogoCom, Paulin Alazar, a dressé vendredi un premier bilan.

‘Nos investissements seront à la hauteur de nos engagements’, a-t-il déclaré évoquant un montant de 240 millions d’euros jusqu’en 2026.

Il a égrené les réalisations menées et les résultats obtenus : 144 nouveaux sites relais, 100ù% de progression d’abonnés à la fibre optique, 50% de clients en plus à TMoney (paiement mobile) et +79% de transactions.

Selon M. Alazar, ‘70% des clients ont déjà constaté une amélioration notoire de la qualité du réseau’.

La priorité a-t-il rappelé est de rendre la connexion haut débit accessible au plus grand nombre à un coût accessible à toutes les bourses afin d’assurer la continuité de la vie économique, de mettre à disposition un réseau de communication fiable partout au Togo en cette période de pic de connectivité.

Il insiste sur une baisse des tarifs réclamés par les abonnés évoquant une diminution du prix de la minute de 44% et de 29% pour les forfaits datas.

Au terme d'une procédure de sanction pour violation du principe de non-différenciation des tarifs des communications, l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) a infligé mi-février une amende record de plus d’un milliard de Fcfa à Togo Cellulaire, la filiale mobile.

S’agissant de l’arrivée de la 5G annoncée il y a quelques mois, TogoCom assure qu’elle fonctionne déjà à l’aéroport, au quartier administratif à à Adéticopé où une plateforme industrielle est en cours de construction.

Encore faut-il être dans ces secteurs et posséder un smartphone conçu pour fonctionner en 5G.

Enfin, l’opérateur s’est engagé à déployer la fibre optique dans de nouvelles villes : Aného, Atakpamé, Kpalimé, Sokodé Kara, Cinkassé, Dapaong).

L’Etat a cédé 51% des parts de l’opérateur publique à ‘Hagou Holding’ comprenant le Malgache Axian et Emerging Capital Partners.

TogoCom a un concurrent sérieux sur le marché local, Moov Africa (Maroc Télécoms/Etisalat).