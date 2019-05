Big data et intelligence artificielle au programme

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en partenariat avec l’Organisation Francophone des Entreprises Innovantes (OFEI) et en lien avec les écosystèmes startup des pays ciblés, organisent dans le cadre du programme d’accompagnement à la transformation numérique, des formations aux enjeux des technologies émergentes, pour les acteurs du numérique.

Une session gratuite de 4 jours a débuté lundi à Lomé. Elle s’adresse aux jeunes professionnels et entrepreneurs porteurs de projets sur les technologies émergentes (notamment les données massives et l’intelligence artificielle).

‘L’idée de cette formation repose sur la nécessité d'adosser le développement social et la transformation structurelle de l’économie des pays en développement et à revenu intermédiaire aux technologies émergentes et à l’innovation’, explique a déclaré Éric Adja, le directeur du Bureau régional pour l’Afrique de l'ouest de l'OIF.