De l'usage du web et des réseaux sociaux

1,71 million de Togolais étaient connectés à internet en janvier 2020, selon l’étude que vient de publier Hootsuite et We Are Social sur l’usage du web et des réseaux sociaux au Togo.

Un chiffre en hausse de 7,8% en un an. Le taux de pénétration d’internet est désormais de 21%.

Les connexions au réseau s’effectuent selon la répartition suivante : 43,1% via mobile, 56,1% par ordinateur, 0,7% par tablette.

650.000 abonnés sont actifs sur les réseaux sociaux (+14% entre avril 2019 et janvier 2020). Le taux de pénétration est est de 7,9%

580.000 utilisateurs accèdent régulièrement à Facebook (à 95,9% par mobile), 72.000 à Instagram, 170.000 à Linkedin.

Sur Google, les requêtes les plus fréquentes sont Togo, YouTube, GMail, Whatsapp, CAN, Arafat ou encore Messi.