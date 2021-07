Des communautés actives

Un webinaire était organisé vendredi pour commenter le résultat d’une étude menée par Smart Data Power et le journal Imagine Demain.

Une étude portant sur les 100 comptes togolais les plus influents sur twitter.

Des comptes gérés par des médias, des institutions ou des personnalités politiques.

Les ministres ont de l'appétit pour le petit oiseau bleu. Un moyen de vulgariser leur action, de tenter de convaincre et de créer une communauté.

Les utilisateurs des réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux. Ils sont près d’un million, généralement jeunes.

Une croissance qui s’explique par des débits plus importants et un coût d’accès à l’internet mobile et fixe orienté à la baisse, a expliqué Guillaume Djondo, responsable des activités numériques à la présidence de la République.

Près de deux millions de Togolais ont désormais accès à internet avec un taux de pénétration de 21%.

Ces chiffres, en constante hausse, montrent une dynamique qui offre de bonnes perspectives pour, non seulement, l’économie togolaise mais aussi l’éclosion et la prise en compte du digital et ses acteurs sur ce territoire.

Smart Data Power rend la masse de données présentes sur Twitter intelligentes et intelligibles, notamment en les croisant avec l’Open Data démographique, économique ou environnementale.

Seul Twitter a été pris en compte car les données sont libres d’accès, contrairement à Facebook ou d’autres réseaux.