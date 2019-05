E-commerce, Big Data et Supply Chain

A l’initiative de Jack Ma, charismatique patron d’Alibaba, 14 jeunes Togolais sont en formation depuis lundi à Hangzhou (Chine), siège de l’entreprise.

Ils bénéficient pendant 3 jours du programme ‘New Economy Workshop’, financé par le géant chinois de l’e-commerce.

Bien évidemment, il est question de commerce électronique, mais également de Big data et le Supply Chain qui définit l'ensemble des ressources, moyens, méthodes, outils et techniques destiné à piloter le plus efficacement possible la chaîne globale d'approvisionnement depuis le premier fournisseur jusqu'au client final.

La cérémonie d’ouverture a été présidée dans la matinée par Brian A. Wong, vice-président d’Alibaba et Marc Dèdèriwè Ably-Bidamon, le ministre des Mines et des Énergies.