Entente sur la vérité

Les ministres de la Sécurité du Conseil de l’Entente ont décidé de passer à l’offensive contre la diffusion de fausses informations.

Ils en ont discuté samedi à Abidjan à l’occasion de la première session de leur réunion annuelle.

Les travaux sont présidés par Damehame Yark, le ministre togolais de la Sécurité.

‘Les contextes nationaux sont similaires et aucun Etat membre n'échappe à cette vague de fake news qui constituent une menace pour la paix sociale et pour la stabilité’, a-t-il déclaré.

Les discussions ont permis de faire un état des lieux des mécanismes déployés par chaque pays pour contrer ces pratiques.

Mais, la menace nécessite de faire plus et de revoir les différentes stratégies en s’orientant, si possible, vers une mutualisation des ressources et des compétences.

Le Conseil de l'Entente comprend les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Togo.