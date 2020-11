Finances et nouvelles technologies

L’Africa Fintech Summit aura lieu en ligne du 9 au 12 novembre.

Cette 5e édition accueillera 500 participants et 60 conférenciers parmi lesquels Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique et de la Transformation digitale.

Chaque année, l’Africa Fintech Summit met en valeur les hommes et les projets qui révolutionnent la finance en Afrique.

Dans ce domaine, le Togo a de grandes ambitions

La Fintech regroupe des entreprises innovantes, plutôt jeunes, utilisant les technologies du numérique, du mobile, de l'intelligence artificielle, etc., pour fournir des services financiers de façon plus efficace et moins chère.

Il s'agit généralement de startups, même si des acteurs historiques du paiement ou du logiciel bancaire se présentent parfois sous ce terme plus tendance.

Il existe plusieurs catégories de Fintech, les Fintech BtoC (business-to-consumer), les Fintech BtoB (business-to-business) ou encore les Fintech BtoBtoC (business-to-business-to-consumer).

Enfin les Regtech sont des entreprises qui proposent des solutions technologiques pour répondre aux contraintes réglementaires et de conformité des acteurs bancaires.