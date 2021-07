Influence digitale

Top 100 des comptes togolais les plus influents sur twitter. Comment gagner en influence ? Tel est le thème d’un webinaire organisé le 16 juillet prochain par Smart Data Power et le journal Imagine Demain.

A cette occasion seront dévoilés les résultats d’une étude listant les 100 comptes togolais les plus influents sur Twitter.

10.6% de la population togolaise est active sur les réseaux sociaux soit 890.000 personnes.

Près de deux millions de Togolais ont désormais accès à internet avec un taux de pénétration de 21%.

Ces chiffres, en constante hausse, montrent une dynamique qui offre de bonnes perspectives pour, non seulement, l’économie togolaise mais aussi l’éclosion et la prise en compte du digital et ses acteurs sur ce territoire.

Smart Data Power rend la masse de données présentes sur Twitter intelligentes et intelligibles, notamment en les croisant avec l’Open Data démographique, économique ou environnementale.

