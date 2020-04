Intelligence collective : c'est à vous

Masques, respirateurs et visières

Energy Generation est une association qui accompagne les jeunes togolais dans leurs projets d’innovation visant à créer et développer des solutions génératrices d’énergie à grande échelle.

A l’heure du coronavirus, l’heure est à la mobilisation.

L’association travaille à la production d'équipements nécessaires dans les hôpitaux (respirateurs, masques et visières notamment) grâce à l'impression 3D.

Afin d'exploiter l'intelligence collective, elle a créé une plateforme collaborative en ligne.

Cette plateforme vise à rassembler en un lieu, des connaissances autour de solutions d'impression 3D adaptées à un contexte africain, allant de la conception technique aux défis d'approvisionnement et de logistique.

Les visières que l’on voit de plus en plus portées par le personnel soignant ou les commerçants ne sont pas des protections respiratoires. Ils présentent toutefois certains avantages. Si utilisés, ils doivent l'être en complément des masques, des gestes barrières et de la distanciation sociale.