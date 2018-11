Internet doit protéger ses utilisateurs

Lutter contre les contenus illégaux et la désinformation

Les professionnels togolais du numérique organisent le 6 décembre prochain, la 5e édition du Forum national de la gouvernance d'internet (IGF-Togo) à l’Université de Lomé.

Cette rencontre alterne entre plénières, keynotes et ateliers pour aborder les enjeux spécifiques liés à la gouvernance de l’internet au Togo.

‘Cette problématique est devenue un enjeu majeur pour nos sociétés’, souligne Emmanuel Vitus Agbenonwossi, le président du comité d’organisation.

Il espère que le Forum permettra de renforcer la concertation entre tous les acteurs nationaux pour faire face aux défis politiques, techniques et sociétaux auxquels le réseau est confronté.

L'internet a fait entrer nos sociétés et nos économies dans une nouvelle ère. Il y a un avant et un après.

Un après qui porte la double promesse d'un accès partagé et décentralisé à la connaissance, à de nouvelles opportunités d'échanges et de collaborations entre individus et communautés, au-delà des frontières géographiques ou culturelles.

Une partie de cette promesse s'est réalisée : près de 2 milliards de sites web relient plus de 4 milliards d'utilisateurs dans le monde et nous voyons tous les jours de nouvelles formes de coopération et de services émerger.

Mais certaines évolutions bien moins favorables doivent nous alerter. Les internautes perdent confiance dans la capacité de l'internet à protéger leur vie privée ou à lutter contre les contenus illégaux et la désinformation, ou à résister aux cyberattaques.

Le pouvoir de marché acquis par certaines plates-formes et les asymétries d'accès à l'information remettent en question un système ouvert, décentralisé et accessible à tous. Il existe de grands espoirs dans le développement des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle ou la blockchain, mais l'utilisation qui sera faite de ces technologies pourrait tout autant renforcer ces tendances, plutôt que les corriger.

La multiplication de ces défis conduit les Etats à adopter de nouveaux standards et à adopter de nouvelles règlementations pour renforcer la confiance des utilisateurs, les protéger ou assurer le respect de leurs valeurs. C'est notamment le cas du Togo.

Les autorités privilégient une voie équilibrée qui vise à mettre l'Homme au centre, à le protéger tout en favorisant l'innovation et une concurrence loyale.