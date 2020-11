Internet moins cher ? Pas si simple

Internet Society-Togo souhaite une baisse des tarifs des forfaits internet.

‘Les fournisseurs d'accès internet sont priés de travailler sur la question pour que la population dispose de prix réduits. Il est également souhaitable que les pouvoirs publics continuent à déployer la fibre’, a indiqué mardi Emmanuel Agbenonwossi, responsable du chapitre togolais d’Internet Society.

Le Forum national sur la gouvernance de l’internet (FGI-Togo 2020) s’est déroulé mi octobre à Lomé. Cette question a été largement évoquée pendant les débats.

Pour accéder à internet, les Togolais ont le choix entre les deux opérateurs mobiles (TogoCel et Moov), Togo Télécom (filaire/fibre), Cafe Informatique (satellite), GVA et Teolis (haut débit par la fibre).

Une baisse spectaculaire des abonnements et forfaits n’est pas à l’ordre du jour. Les différents opérateurs consacrent de lourds investissements dans la 4G et la fibre. Brader les tarifs semble à ce state irréaliste et économiquement pas viable.