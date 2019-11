Jack Ma s'entretient avec le président togolais

Faure Gnassingbé et Jack Ma jeudi à Lomé

Le président Faure Gnassingbé s’est entretenu jeudi avec le fondateur d’Alibaba, Jack Ma.

Le milliardaire chinois avait au préalable dialogué avec une vingtaine de jeunes africains sur l’entreprenariat, l’éducation et sur la façon de réussir sa vie.

Une bonne partie du gouvernement était là pour recevoir le tycoon de Hangzhou, ville dont il est originaire et où se trouve le siège du groupe.

Depuis un an, Jack Ma n’occupe plus de position opérationnelle au sein d’Alibaba tout en restant évidemment actionnaire. Il se consacre désormais à des activités philanthropiques en Chine, en Afrique et ailleurs dans le monde.