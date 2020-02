L'Afrique bascule dans le digital

Le ministère de l'Economie numérique et CIO Mag organiseront le 3 avril 2020 la Ve édition du ‘Digital African Tour’

Un évènement centré sur la transformation numérique en Afrique.

Les organisateurs souhaitent identifier les problématiques de l’écosystème numérique et les faire converger. L’objectif est également de promouvoir le dialogue et les échanges pour anticiper les besoins et faire émerger les meilleures pratiques.

Le Digital African Tour aura lieu dans une dizaine de capitales africaines (Bamako, Cotonou, Alger, Casablanca, Abidjan …).