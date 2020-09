L'USSD facilite les paiements électroniques

L’application ‘PocketServices’, lancée récemment, est compatible avec les deux opérateurs togolais, Moov et TogoCel.

L’objectif est de simplifier et de sécuriser les paiements par téléphone (Android uniquement).

L’appli gratuite rend facile l'utilisation des codes USSD dans les domaines du transfert d'argent, du paiement marchant, de règlements de factures, ou de souscriptions à des forfaits.

Les codes USSD font partie des codes MMI, et signifient en anglais « Unstructured Supplementary Service Data », ce qu’on peut traduire par « Service supplémentaire pour données non structurées ».

On les appelle plus souvent les codes secrets (même si ceux-ci se trouvent facilement sur internet !). L’idée consiste à pouvoir déclencher des actions sur le mobile à distance, en envoyant des demandes et informations via les réseaux GSM, 3G ou 4G.

Le point fondamental est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un réseau internet, un simple réseau GSM suffit car les messages utilisent une très faible bande passante.

Autrement dit, même les plus vieux portables qui ne peuvent pas accéder à Internet ou les utilisateurs momentanément en zone non couverte par le réseau Internet peuvent accéder à ce type de services via les codes USSD