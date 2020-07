L’internet académique arrive au Togo

Le réseau d'éducation et de recherche du Togo (TogoRER) a été lancé jeudi.

Sa mission est d’interconnecter à très haut débit les institutions nationales d’enseignement supérieur et de recherche pour favoriser la mutualisation de l’ensemble de leurs ressources matérielles, éducatives et de recherche.

‘Ce projet contribuera au développement de la recherche et de l’offre de formation par la disponibilité de technologies éducatives nouvelles dans un environnement numérique de travail généralisé.’, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Koffi Akpagana.

Douze sites sont déjà connectés à TogoRER et 8 sont opérationnels. Il s’agit, notamment des universités de Lomé et de Kara et de certains établissements privés.

TogoCom est l’opérateur technique du réseau.