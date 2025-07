Deux jours pour accélérer la transformation digitale

La 2e édition du Togo IT Days aura lieu à Lomé les 13 et 14 août prochains. Cette rencontre rassemblera experts, professionnels, startups et passionnés du numérique autour de thématiques cruciales pour l’avenir digital.

Il sera question de IA, de cybersécurité, de formation.

Les participants pourront assister à des panels de haut niveau, des ateliers pratiques et des démonstrations technologiques. L’objectif : connecter les acteurs du digital local avec les investisseurs, partenaires technologiques et institutions pour favoriser les synergies et l’innovation.