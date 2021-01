La difficile percée des sites de e-commerce

Avec le développement de l’internet et le déploiement progressif de la 4G, les Togolais commencement doucement à adopter le commerce en ligne.

De nombreux sites commerçants ont fait leur apparition ces deux dernières années, avec plus ou mois de succès.

Parmi ceux qui tiennent et qui ont été en mesure de trouver un public, il y a le site 'Made in Togo’ dont la vocation depuis 2 ans est de promouvoir et de vendre des produits locaux.

‘Nous sommes à plus d’un million de transactions par mois depuis 4 mois’, confie Komivi Sitou Yibokou, responsable de la plateforme.

Ce dynamisme en faveur du local est d’ailleurs encouragé par les pouvoirs publics.

Mais tous ces jeunes sites sont confrontés à des difficultés et il n’y aura pas de place pour tout le monde à moins de viser une clientèle régionale.