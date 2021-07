La première édition de la Semaine du e-commerce aura lieu du 2 au 14 août prochains à Lomé.

Cet évènement, baptisé Togo Pride, est destiné à promouvoir le commerce électronique qui prend de l’ampleur au Togo. Les sites marchands et de services sont de plus en plus nombreux. Sans mentionner la banque mobile et le développement des services financiers via smartphone.

Le public pourra découvrir des expos, prendre part à des formations et découvrir de nouveaux site de vente en ligne.