Le Togo se dote de son premier Data Center

Le président Faure Gnassingbé inaugurera dans l’après-midi le premier Data Center du Togo.

Ce centre de données est un regroupe des installations informatiques chargées de stocker et de distribuer des datas à travers un réseau interne ou via un accès Internet.

Le complexe pourra abriter des bases de données de l’Etat, des sites internet publics et privés et des services de cloud

Ce data center répond à un cahier des charges technique très strict afin de garantir sa sécurité physique, informatique, ainsi que son fonctionnement qui ne doit connaître aucune interruption ni baisse de performances.

Le site sécurisé regroupe les installations nécessaires au stockage, à la sauvegarde et à la distribution de données informatiques.

Il dispose d’ordinateurs, des baies de stockage, de serveurs, de routeurs, de commutateurs, des contrôleurs d'interface réseau et des kilomètres de câbles. Les serveurs y sont empilés dans des baies de stockage qui forment de longs couloirs.

Le nouveau complexe servira aux agences gouvernementales, aux ministères, aux FAI (fournisseurs d’accès à internet) aux hébergeurs, aux entreprises et aux particuliers.

De quoi donner au Togo un début de souveraineté numérique.

Le projet a été financé par la Banque mondiale pour 30 millions de dollars dans le cadre du Programme régional ouest africain de développement des infrastructures de communications (Warcip).

11 millions de dollars supplémentaires sont attendus prochainement pour renforcer la connectivité et développer l’économie numérique.

L’architecture du Data center et du centre de colocation (Carrier Hotel) fournira une connexion de très haut débit et de très haute disponibilité à internet, une infrastructure (serveurs, alimentation, refroidissement), des services mutualisés à des opérateurs en colocation. La mutualisation permet une meilleure qualité de l’infrastructure et des services tout en réduisant considérablement les coûts pour les colocataires, explique un responsable de la Banque mondiale.