Le Togo se prépare

Les deux opérateurs togolais (Togo Cellulaire et Moov) poursuivent le déploiement de la 4G dans le pays.

Le gouvernement pense déjà à la 5G, une technologie de pointe qui devrait être lancé en Europe en 2021.

La 5G est la 5ème génération de technologie réseau mobile conçue pour répondre à la très grande croissance des données et à la connectivité de la société moderne.

La 5G absorbera la croissance exponentielle du trafic mobile, et rendra possible un grand nombre de cas d’usages par l’amélioration des débits en mobilité et la meilleure qualité de la connexion. Elle permettra également de faire face aux besoins de l’Internet des objets qui connectera des milliards d’appareils entre eux et sera le support des innovations de demain.

‘Il n'y a pas de raison que l’Afrique et le Togo n'aille pas vers la 5G alors que tous les autres continents se lancent. Nous nous préparons ici aussi’, a déclaré lundi Germain Abayeh Boyodi, directeur général de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes)

Des déclarations faites lors d’une réunion sur l’économie, le financement et les modèles économiques liés à la 5G et les nouvelles technologies pour le numérique en Afrique.

Cette rencontre rassemble des représentants de plusieurs pays africains qui ambitionnent de migrer à moyen terme vers la 5G.

Toutefois, il ne faut pas donner de faux espoirs aux utilisateurs. Le Togo devra d’abord parvenir à une couverture complète du territoire en 4G avant d’implimenter la nouvelle génération.