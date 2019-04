Le code source

Former pour insérer

Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en apportant une qualification dans des métiers créateurs de valeur liés au numérique comme celui de développeur, c’est l’objectif de la communauté ’10.000 codeurs’

Dans une dizaine de pays africains, plusieurs centaines d’experts forment les novices aux métiers du numérique.

‘Fédérer, former, insérer, dans le cadre d’une volonté de lutter contre le chômage des jeunes en Afrique, tout en repositionnant le continent comme acteur de l’industrie numérique mondiale, nous fournissons des savoir-faire et savoir-être correspondant aux besoins de l’industrie mondiale du logiciel. Nous créons ainsi les conditions d’une autonomisation financière et ce dans un secteur très porteur pour lequel les besoins sont importants’, explique Douglas Mbiandou, le fondateur de 10.000 codeurs

Un projet auquel le Togo a décidé de s’associer. Des formations seront assurées au sein des deux grandes universités du pays au profit de plusieurs centaines d’étudiants.