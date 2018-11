Les atouts de l'Open Data

Une conférence nationale sur l’Open Data aura lieu le 30 novembre à l’hôtel The Address-2 février de Lomé.

Elle est organisée par l’Ambassade des Etats-Unis, le PNUD, l’Union Européenne et la communauté Minodoo, en collaboration avec le ministère de l’Economie numérique.

L’objectif est de promouvoir le développement des solutions technologiques innovantes dans le domaine de l’ouverture des données.

Le forum permettra aussi de réfléchir à l’amélioration et à l’accessibilité de ces données, ainsi qu’à leur intégrité.

Depuis 2016, le Togo dispose d’une loi portant liberté d’accès à l’information et à la documentation publique. Le texte autorise l’accès aux informations et aux documents publics par consultation en ligne. Elle définit les conditions de réutilisation des informations et de la documentation publique.

Les données publiques ouvertes constituent des ressources encore trop peu exploitées.

Il s’agit portant de données auxquelles tout le monde peut accéder et que tout le monde peut utiliser et partager. Les gouvernements, les entreprises et les individus peuvent utiliser l’open data afin de créer des avantages sociaux, économiques et environnementaux.