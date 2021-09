Gozem, l’équivalent de Uber pour les taxis-motos, s’étend en région. Le service est disponible à Kara, Atakpamé, Kpalimé, Aného et bientôt à Dapaong et Sokodé .

La société propose également la livraison de petits colis et de produits alimentaires.

Gozem s’est développée dans 8 pays africains et ne compte pas en rester là.

Avec un marché des smartphones en forte croissance, de meilleurs débits datas et des systèmes de géolocalisation, l’application est de plus en plus populaire.