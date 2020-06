Les opérateurs télécoms sont confrontés à de nombreux défis

OG Analysis vient de publier sa nouvelle étude sur l'écosystème des télécommunications du Togo ainsi que les tendances et les facteurs de croissance qui façonnent l'avenir du marché.

Le rapport fournit une vue complète ainsi que les tendances et les facteurs de croissance.

On trouve des informations détaillées sur le mobile, le fixe et le haut débit au Togo, le nombre d'abonnés et les taux de pénétration.

Le marché des télécommunications au Togo évolue rapidement, souligne l’étude. L'adoption de la connectivité mobile, de l'IoT, des services cloud et des smartphones est devenue vitale pour les entreprises de télécommunications. Les opérateurs de la chaîne de valeur sont obligés de s'adapter à ces changements pour maintenir leurs revenus et leurs bénéfices.

Les opérateurs sont confrontés à de nombreux défis, notamment l'évolution rapide des modèles de clientèle et les challenges financiers et technologiques.

Le rapport est un outil très utile qui permet d’identifier les tendances émergentes afin de les convertir en stratégies pour maintenir la rentabilité.

L’étude propose des prévisions détaillées sur les facteurs démographiques du pays tels que la population par tranche d’âge, sexe et région. Les facteurs macroéconomiques qui constituent les moteurs de base de la croissance des télécommunications et des stratégies de marque et de tarification, y compris le PIB et le revenu disponible, sont inclus.

Le marché togolais est dominé par le Groupe Togocom, privatisé récemment, et Moov (Maroc Telecom).