Les opérateurs télécoms sous étroite surveillance

Cina Lawson, la ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale, a inauguré jeudi le centre de contrôle et de supervision de la qualité de service des réseaux de téléphonie mobile de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

La plateforme est un dispositif directement relié, sans intrusion et risques en termes de sécurité, aux plateformes des opérateurs.

Cet outil va permettre à l'ARCEP de suivre ainsi, non seulement, les performances des réseaux des opérateurs sans intervenir dans leur exploitation ; mais également, d'être informé de tout dysfonctionnement, sans attendre que ce soit les opérateurs ou les utilisateurs qui l'en informent.

Parmi les indicateurs de la plateforme, on peut citer les taux de disponibilité du réseau, de coupure des appels (appels non aboutis), de succès d'établissement des appels, de succès des connexions internet, de couverture.

‘Cette infrastructure, tout en renforçant les capacités de contrôle du régulateur, va permettre à notre pays, non seulement d'accroître la résilience de son écosystème, mais d'assurer également un confort aux usagers des communications électroniques mobiles (…)’, a déclaré Cina Lawson.