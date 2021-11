Fake News, Infox, Deep fake … Tout et n’importe quoi circule sur les réseaux sociaux et sur internet avec un certain succès en raison de la crédulité des lecteurs.

Un TechCamp consacré à la lutte contre la désinformation a débuté lundi à Lomé. Il est organisé par l’ambassade des Etats-Unis au Togo.

‘La diffusion de fausses informations s’est amplifiée avec la pandémie’, a souligné William Stromayer, l’ambassadeur américain.

‘La population doit avoir accès à de l’information fiable et vérifiée. Les Etats-Unis y sont très sensibles. Cela permet de conforter la démocratie’, a ajouté le diplomate.

Les participants sont togolais, béninois, guinéens et ivoiriens.

L'ambassadeur des Etats-Unis (centre) en compagnie des participants

Dans une société où internet a multiplié les moyens de communication et d'information, chaque citoyen doit être en mesure de se forger une opinion éclairée.

La maîtrise d'une culture hybride, mêlant le fonctionnement de la presse à celui du numérique, est alors essentielle. Avec à la clé, la capacité à se protéger contre les infox, ces fausses nouvelles qui prospèrent sur internet, et aboutissent à créer une véritable fracture de l'information parmi la population.