Dans un monde où s’opèrent des mutations profondes et irréversibles, le Togo ambitionne de bâtir un écosystème numérique au service des populations, écrit Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique, dans un message d'introduction d’un rapport consacré aux activités de son département.

Un document précis et détaillé sur les avancées réalisées ces dernières années.

L’objectif n’est pas d’être le thuriféraire de l’action gouvernementale, mais simplement de reconnaître avec objectivité la réalité.

Depuis 8 ans, l’accès à internet a été démocratisé ; les débits ont augmenté, même si beaucoup reste à faire.

Les deux opérateurs de téléphonie mobile ont introduit la 3G et des services datas rapides.

Des bornes Wi Fi ont été installées à Lomé et dans les universités et la fibre optique est progressivement déployée dans les établissements publics et dans les administrations.

‘Le Togo entend renforcer son action dans plusieurs secteurs stratégiques à forts enjeux au niveau mondial, notamment le soutien de l’innovation et la création, la mise en place de réglementations favorables au développement du numérique, la lutte contre la cybercriminalité (…), la création de centres d’excellence destinés à promouvoir l’entrepreneuriat numérique et la formation aux nouveaux métiers du digital’, explique Cina Lawson.

Le rapport réalisé par son ministère note un taux de pénétration de 83% pour le téléphone mobile et de 36% pour internet (il était de 3% en 2012). La progression est remarquable.

Parallèlement, les tarifs ont baissé de manière significative pour offrir l’accès le plus large possible au plus grand nombre.

L’essor de l’internet a aussi permis le développement de la banque mobile, de l’appui aux agriculteurs via des applications dédiées et le lancement d’un projet d’énergie solaire domestique baptise ‘Cizo’.

Le rapport est exhaustif et permet de mieux comprendre comment les pouvoirs publics entendent assurer le développement du Togo à long terme.

Le président Faure Gnassingbé a compris le premier qu’il devait doter son pays des outils indispensables pour réaliser sa révolution numérique.