Nouvelle identité visuelle

L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) a un nouveau logo.

Il a été dévoilé vendredi à l’issue de concours de création. Le graphiste gagnant est Amelan Komla Jean Cleber qui est reparti avec un chèque de 3 millions de Fcfa.

La nouvelle identité et le choix des couleurs reflètent la vision et les ambitions de l’institution.

‘Ce logo est la carte de visite. Elle véhicule un message dans lequel l'ARCEP se reconnaît’, a déclaré Michel Yoavi Galley, directeur de l’Autorité.

L'heureux gagnant reçoit son chèque

L'ARCEP est une institution gouvernementale. Elle se charge de la gestion et du contrôle des opérateurs autorisés par le gouvernement pour établir et exploiter des réseaux et services ouverts au public.

Elle œuvre également au niveau de la délivrance des autorisations pour les réseaux indépendants agréments d’équipements terminaux et d’installateur et la gestion des ressources rares (fréquences et numérotation).