Pratiques discriminantes des opérateurs téléphoniques

Petits arrangements entre Togo Cellulaire et Moov

L’ARCEP met en demeure les sociétés Togo Cellulaire (Axian) et Atlantique Télécom Togo (Moov) pour pratiques de différenciation tarifaire des communications on-net (intra-réseau) et off-net (inter-réseau), en violation des clauses de leurs cahiers de charges.

Concrètement, les opérateurs ne sont pas autorisés à appliquer des tarifs différents pour les appels ou SMS envoyés par ses utilisateurs en fonction du destinataire de ces appels et/ou SMS, même si ceux-ci sont clients d’un autre opérateur mobile togolais, à l’exception des appels SMS envoyés aux clients d’opérateurs étrangers.

Cette pratique discriminante nuit gravement à une concurrence loyale et saine dans le secteur car elle tend à encourager et à favoriser - parce que moins chères - les communications au sein d’un même réseau (intra-réseau), au détriment d’autres réseaux (inter-réseaux), précise l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes