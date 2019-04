Projet innovant pour Sokodé

Forte d’une croissance économique solide, d’une population jeune appelée à doubler d’ici à 2050 et de ressources naturelles colossales, l’Afrique sera le continent de demain.

‘L’avenir du XXI e siècle s’y jouera en grande partie’, prédit Olivier Mousson, président de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, hôte des Matins de l’économie consacrés à ce thème la semaine dernière, dont le Journal du Dimanche propose un compte rendu.

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les entreprises et les États du monde entier rivalisent depuis des années pour se positionner sur le vaste continent.

Les grandes firmes du numérique telles que Microsoft, Google ou Orange y sont déjà implantées, la Chine y est très active.

Les initiatives locales associant économie circulaire et numérique se multiplient dans tous les domaines, à l’image du complexe Sun Plazza, financé par des fonds privés uniquement, qui devrait voir le jour fin 2020 au Togo.

Sylvain Sasse, qui pilote le projet, décrit ‘un ensemble mêlant des commerces, un data center, un incubateur de start-up et une clinique’. Une initiative qui doit permettre de rejaillir sur le tissu local en mettant en place ‘les conditions d’une économie circulaire pérenne’ et en créant au moins un millier d’emplois dans la seconde ville du pays, Sokodé.

Le projet s’articule autour de plusieurs aspects : la création d’un ensemble commercial, d’un data center qui gérera toute la vie numérique de Sokodé, deuxième ville du Togo, et d’une dizaine d’autres villes environnantes, d’un incubateur de start-up qui offrira des accompagnements à de jeunes entreprises et d’une microclinique ambulatoire dotée d’un scanner et de matériel ultramoderne.

Sun Plazza disposera d’un budget de 17 millions d’euros et espère créer entre 1 500 et 5 000 emplois directs non délocalisables.