Fossé important entre zones urbaines et rurales

L’édition 2020 du Forum national sur la Gouvernance de l’Internet (FGI-Togo 2020) aura lieu les 15 et 16 octobre prochains.

Placé sous le thème « Covid 19 : Construire une résilience numérique pour tous », la 8e édition du FGI-Togo se déroulera en ligne et réunira divers acteurs issus du secteur privé, public, universitaire et de la société civile.

Cette rencontre est organisée par le chapitre togolais de l’Internet Society.

Le forum virtuel permettra aux participants d’échanger sur les leçons à tirer de la crise sanitaire actuelle pour améliorer l’accès à internet et l’inclusion numérique au Togo.

Selon le rapport du groupe de travail Broadband for All, moins d’un tiers des Africains sont connectés à l’internet haut débit. Cette inégalité accentuée dans les zones rurales et milieux isolés a été fortement mise en exergue par la pandémie.

Au Togo, les mesures restrictives de mobilité (couvre-feu, télétravail, etc) prises pour réduire la propagation du virus ont affecté le quotidien des populations qui se sont retrouvées fortement dépendantes de l’accès à internet.

Avec près de 59 % de la population vivant en zone rurale, il est évident que les Togolais dans leur ensemble n’ont pas eu les mêmes armes pour faire face à la pandémie.

Plusieurs thématiques seront développées pendant deux jours : cybersécurité, entrepreneuriat numérique, e- learning, technologies émergentes, confidentialité et protection des données personnelles …