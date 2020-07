Stratégie anti-virus

La réouverture de l’aéroport de Lomé s’accompagnera de strictes mesures sanitaires pour éviter une importation du covid-19.

Parallèlement, le ministère de l'Economie numérique développe des outils destinés à accompagner les voyageurs et à s'assurer de leur bonne santé pendant leur séjour au Togo.

Avant l’embarquement, il sera obligatoire de remplir un formulaire via un site dédié qui sera lancé dès la reprise des vols commerciaux. Il faudra renseigner sur son adresse et les contacts au Togo et insérer le résultat du test PCR réalisé 72h avant le départ.

Tout passager sera tenu de charger une application destiné à assurer un suivi sanitaire et d’être informé si il a pu être en contact avec des malades lors du vol.

L’appli permettra également de vérifier si les personnes en quarantaine respectent ce confinement.

Ce dispositif est proche de celui mis en place dans de nombreux pays comme les Emirats, la Grèce, la Suisse, notamment.

Pas une garantie à 100%, mais une protection efficace contre la propagation du virus.

Aucune date n’a été annoncée pour la reprise des vols commerciaux vers Lomé.