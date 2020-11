Togo Cellulaire épinglé

Décidément, Togo Cellulaire est dans le viseur de l’ARCEP.

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a ouvert mercredi une procédure de sanction contre l’opérateur mobile pour ‘désagréments et dysfonctionnements graves sur les services T- Money, et défaut d’information à l’endroit des consommateurs, en violation des clauses de leurs cahiers de charges’.

En cas de perturbation ou d’interruption dans la fourniture des services d’une durée de plus de deux heures, l’opérateur doit informer ses clients sur la nature du problème et le délai approximatif pour la reprise du service.

Ce que n’a pas fait Togo Cellulaire (propriété du Groupe Axian).

Les explications fournies par l’opérateur ont été jugées irrecevables par l’ARCEP.