Tournée à la base

Les multiples dysfonctionnements dans la fourniture des services des communications mobiles qui tiennent à la qualité de service et aux tarifs pratiqués ont incité l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à sévir contre les deux opérateurs togolais, Moov Africa et TogoCom.

Des amendes ont été infligées récemment.

Il est vrai que les abonnés se plaignent de la mauvaise qualité des appels, de l’instabilité des datas et de facturations parfois non justifiées.

Décision originale, l’ARCEP a décidé d’aller à la rencontre des clients.

Une tournée nationale débute ce jour à Lomé avant d’aller dans d’autres villes (Aného, Sokodé, Atakpamé, Kara, Kpalimé, Dapaong).

Les responsables de l’Autorité seront en mesure de collecter les plaintes à la base, de se faire leur idée sur la nature des problèmes avant de saisir les opérateurs.