Tout s'accélère

L’opérateur public Togo Cellulaire poursuit l’extension de sa couverture 4G LTE.

Deux villes supplémentaires passent au haut débit. Il s’agit d’Aného (45km de Lomé) et de Cinkassé (660km de Lomé).

La 4G LTE agrège plusieurs bandes de fréquence 4G différentes pour obtenir de meilleurs débits et un temps de latence réduit.

TogoCel propose déjà ce type de service à Lomé et dans sa banlieue ainsi qu’à Kara (Nord). D’autres grandes agglomérations devraient suivre prochainement dont

Sokodé et Atakpamé.

Avec le haut débit, les abonnés ont tout intérêt à abandonner leur vieux mobile pour s’équiper d’un smartphone conçu pour la 4G et plus et profiter ainsi d’une multitude de services.

Les prix des équipements ont baissé tout comme les abonnements datas.