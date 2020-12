Trop c'est trop

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), a adressé une mise en demeure à Togo Cellulaire en raison de ‘dysfonctionnements graves et continus des services de transaction mobile T-Money’, indique mercredi un communiqué.

L’opérateur a l'obligation d'assurer la disponibilité permanente, continue et régulière des services. Ce qui apparement n’est pas le cas.

Une ouverture de procédure de sanction a été déclenchée fin novembre. Lors de la phase d’audition, Togo Cellulaire a fourni des arguments ‘non convaincants et non conformes au cadre règlementaire’.

L’opérateur doit résoudre totalement et définitivement, dans un délai de 8 jours, tous les dysfonctionnements que connait la fourniture des services T-Money, informer, dans un délai de 48 heures tous les utilisateurs de T-Money sur les dysfonctionnements, enfin fournir, dans un délai de 8 jours les explications sur les raisons pour lesquelles, malgré la mise en demeure dont il fait déjà l'objet dans une autre procédure de sanction, il s'est à nouveau abstenu d'informer non seulement l'Autorité de régulation, mais aussi les usagers sur la survenue des désagréments, leur nature et le délai dans lequel ceux-ci seront encore subis.

L’ARCEP est vent debout contre Togo Cellulaire, mais aussi Moov. Ces derniers, il fait le dire, ne brillent pas par l’approche qualité et la relation client.

Pendant des années, les revenus générés par les communications mobile ont fait oublier que derrière la facture, il y a un abonné.

Togo Cellulaire a été racheté il y a un an (51%) par Axian (Madagascar). Moov est la propriété de Maroc Télécom (Etisalat).