Un numéro gratuit pour signaler les problèmes

Les clients se plaignent des pannes récurrentes sur le réseau mobile et l’internet. Des coupures gênantes et rarement expliquées par les opérateurs publics et privés.

Désormais, il sera possible de saisir directement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) via un numéro gratuit (80 00 80 00).

Des techniciens auront pour mission d’apporter des solutions rapides.

Cina Lawson, la ministre de l'Economie numérique, souhaite que les opérateurs s'inscrivent dans une démarche qualité permettant de proposer des services irréprochables.