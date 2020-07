Une de plus !

A ce rythme, le Togo aura bientôt plus d’applications de e-commerce que les Etats-Unis.

Miagbo (chez nous en ewé), le dernier né, veut révolutionner le monde du commerce en ligne, assure ses promoteurs.

‘Il était jadis possible d'aller au marché avec un mouton et revenir avec des céréales au terme d’un troc. C'est pareil avec MIAGBO, chaque utilisateur à la possibilité de vendre un produit et d'en acheter sur la plateforme’, expliquent-il.

En réalité, cette appli n’est pas différente des autres plateformes d’annonces déjà existantes.

Reste à savoir si le marché togolais est assez vaste pour permettre à ces opérateurs de gagner de l'argent.