Action concertée sur la santé

Les ministres de la Santé des pays membres de l’UEMOA évoquent jeudi par visioconférence les mesures décidées lors de la récente session extraordinaire.

Il a été recommandé l’instauration, dans le cadre communautaire, d’une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l’Union, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan régional de renforcement des capacités des systèmes de santé pour la gestion des épidémies et la prise de mesures qui s’avèreraient nécessaires pour réduire l’impact de la pandémie sur les populations.

‘Le Togo est pleinement engagé en faveur de cette stratégie et fera des propositions complémentaires’, indique un haut fonctionnaire du ministère togolais de la Santé.

L'UEMOA comprend les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.