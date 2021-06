Assoukou Raymond Krikpeu, le représentant de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) au Togo, est arrivé au terme de sa mission. Il vient d’être nommé à Bruxelles auprès de l’Union européenne.

‘Vous allez me manquer ! Merci au gouvernement togolais pour son appui, aux populations et à mes amis togolais pour cette fraternité et chaleur humaine inestimables’, a-t-il confié vendredi.

Aminata Cira Lô Paye le remplace à ce poste.